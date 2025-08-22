廣西推動製造業高質量發展

中評社北京8月22日電／據人民日報報導，近5萬平方米廠房內，近2萬個傳感器“捕捉”數據，80多台高端裝備自動運行……廣西壯族自治區桂林市，我國第一條數字化民用航空輪胎生產線全面建成投產後，生產的航空輪胎已在多個民航機型裝機運營。



2023年12月，習近平總書記在廣西考察時指出：“推動廣西高質量發展，必須做好強產業的文章，加快構建現代化產業體系。”2021年4月，習近平總書記在廣西考察時強調：“製造業高質量發展是我國經濟高質量發展的重中之重”“要推動傳統產業高端化、智能化、綠色化，推動全產業鏈優化升級，積極培育新興產業，加快數字產業化和產業數字化”。



深入貫徹落實習近平總書記重要指示精神，廣西加快發展新興產業，做優做強數字經濟，推進製造業重點產業鏈優化升級，夯實高質量發展根基。



創新引領，向“新”而行——



國產新能源汽車，科技含量有多高？



廣西新能源汽車實驗室，一面10米長、4米高的“專利墻”上，新能源汽車專利證書密集排列。“像這項車載語音助手相關技術專利，能實現車主指令1秒響應，可識別8種方言。”實驗室副主任、上汽通用五菱汽車股份有限公司副總經理何逸波介紹，公司聯合有關科研機構、企業組建的這一實驗室，已被納入廣西科技“尖鋒”專項行動支持範圍，累計申請2104項專利。



今年上半年，廣西規上高技術製造業增加值同比增長29.6%、裝備製造業增加值同比增長22.6%，光伏電池、服務機器人、集成電路產量同比分別增長23.3%、32.4%、17.5%。目前，廣西戰略性新興產業對工業增長貢獻率超過32%，新能源汽車、新材料等一批新興產業邁向千億元級。



數實融合，乘“數”而上——



上千物料變身重型發動機，要多久？