張慶偉同越南國會副主席陳光方舉行會談

中評社北京8月22日電／據人民日報報導，全國人大常委會副委員長張慶偉21日在京與越南國會副主席、越中友好議員小組主席陳光方舉行會談。雙方表示將落實好兩黨兩國最高領導人達成的重要共識，深化立法機構間交流與合作，推動構建具有戰略意義的中越命運共同體。