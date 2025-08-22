【
大
中
小
】 【
打 印
】
張慶偉同越南國會副主席陳光方舉行會談
http://www.CRNTT.com
2025-08-22 17:54:27
中評社北京8月22日電／據人民日報報導，全國人大常委會副委員長張慶偉21日在京與越南國會副主席、越中友好議員小組主席陳光方舉行會談。雙方表示將落實好兩黨兩國最高領導人達成的重要共識，深化立法機構間交流與合作，推動構建具有戰略意義的中越命運共同體。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
越南青年“紅色研學之旅”研學營在上海舉行
(2025-07-15 13:11:17)
中越青春力量在歷史與現代交融中凝聚
(2025-07-14 13:35:20)
中國至越南河內國際道路運輸線路正式開通
(2025-05-15 13:34:34)
王東明會見越南勞動總聯合會代表團
(2025-04-18 15:03:28)
中越攜手為世界提供更多穩定性和正能量
(2025-04-18 10:37:05)
中越舉行第九次邊境國防友好交流活動
(2025-04-16 14:50:42)
把中越友好接力棒一代代傳下去
(2025-04-15 13:11:38)
裴青山：為越中關係樹立新的里程碑
(2025-04-15 10:02:56)
蔡奇同越共中央書記處常務書記陳錦綉會談
(2025-04-15 10:01:18)
越中關係多領域發展：訪越南副總理兼外長
(2025-04-14 10:47:44)