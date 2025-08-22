泉台港澳大學生舞龍舞獅爭霸賽成功舉辦

中評社北京8月22日電／據中國台灣網消息，8月20日晚，千年古廟前華燈璀璨、鼓樂喧天，“泉台澤Young”2025年泉台港澳大學生舞龍舞獅爭霸賽在真武廟廣場盛大開啟！ 來自泉台港澳的14支高校和民間協會代表隊齊聚豐澤，在飛檐古榕的見證下，以力與美的碰撞點燃夏夜激情。



作為中華民族的傳統體育項目，舞龍舞獅承載著悠久的歷史和深厚的文化底蘊。本次賽事精心設置了傳統北獅、傳統舞龍、傳統南獅三大標準化競賽項目。



三大項目各具特色：傳統北獅剛勁有力，以撲跌翻滾展現力量與靈性；傳統舞龍氣勢磅薄，以九節龍身演繹龍騰雲海、人龍合一的華夏圖騰之美；傳統南獅則充滿故事性，以“腰馬合一”的武術根基演繹采青納福的吉祥寓意。鑼鼓喧天中，3小時的精彩角逐，淋漓盡致地展現這些跨越地域、一脈相承的文化瑰寶的獨特魅力。



泉台港澳長毛獅子團輪番登場，奉獻極具觀賞性的北獅技藝比拼。北獅騰挪於高桌間，抖鬃震響銅鈴，創新編排讓傳統北獅煥發現代活力，引得驚呼連連。



龍身翻卷似驚濤拍岸。眾舞者精神抖擻，踩著疾如驟雨、響徹雲霄的鏗鏘鼓點，步伐矯健地緊緊“追逐”著龍珠。龍首昂揚探視，龍脊蜿蜒翻騰，鱗甲在燈光下流轉華光，盡顯華夏圖騰的磅礴氣韵。



南獅擂台驟起風雲。青獅騰挪，剛柔相濟間盡顯東方智慧——“中毒痙攣”的獅身如落葉飄搖，蘇醒刹那猛抖金鬃破障；高台上，醒獅凌空飛渡，獅尾勾樁穩乾坤，探身銜青化險為夷。



經過激烈角逐，廈門市龍獅運動協會、台灣威義龍獅團、華大港澳生聯隊分別獲得傳統北獅、傳統舞龍、傳統南獅組別金獎。



古港夜風拂過汗濕的獅鬃龍鱗，文化火種正在年輕血脈中奔湧。當泉台港澳青年以龍獅為媒、以青春作筆，共繪攜手發展新畫卷時，他們書寫的不僅是非遺的當代華章，更是民族血脈的永恒交響——這片“海絲”起點之地，正以龍獅鼓點為鏗鏘號角，在千年文脈與時代浪潮的激蕩中，讓跨越海峽的文化共鳴在青春接力中愈發熾熱綿長。