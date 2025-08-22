中國海警局新聞發言人發表談話

中評社北京8月22日電／據新華社報導，中國海警局新聞發言人甘羽表示，近日，菲律賓非法“坐灘”57號艦釋放2艘小艇，無視我多次明確警告，以不專業、危險方式接近我正常執法的海警艇，蓄意“碰瓷”挑釁。我海警艇對菲肇事艇依法依規進行管制，相關操作正當合法。我們正告菲方立即停止一切侵權挑釁和煽宣炒作。中國海警將依法在仁愛礁海域開展維權執法活動，堅決捍衛國家主權和海洋權益。