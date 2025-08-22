應邀出席2025年上合峰會人員名單公布

中評社北京8月22日電／據新華社報導，2025年上海合作組織峰會將於8月31日至9月1日在天津舉行，這將是中國第五次主辦上合組織峰會，也將是上合組織成立以來規模最大的一屆峰會。外交部部長助理劉彬8月22日在中外媒體吹風會上介紹，習近平主席將同20多位外國領導人和10位國際組織負責人聚首海河之濱，總結上合組織成功經驗，擘畫上合組織發展藍圖，凝聚“上合組織大家庭”合作共識，推動組織朝著構建更加緊密的命運共同體目標闊步邁進。



應邀出席峰會的外國領導人有白俄羅斯總統盧卡申科，印度總理莫迪，伊朗總統佩澤希齊揚，哈薩克斯坦總統托卡耶夫，吉爾吉斯斯坦總統扎帕羅夫，巴基斯坦總理夏巴茲，俄羅斯總統普京，塔吉克斯坦總統拉赫蒙，烏茲別克斯坦總統米爾濟約耶夫，蒙古國總統呼日勒蘇赫，阿塞拜疆總統阿利耶夫，亞美尼亞總理帕什尼揚，柬埔寨首相洪瑪奈，馬爾代夫總統穆伊茲，尼泊爾總理奧利，土耳其總統埃爾多安，埃及總理馬德布利，土庫曼斯坦總統別爾德穆哈梅多夫，印度尼西亞總統普拉博沃，老撾人民革命黨中央委員會總書記、國家主席通倫，馬來西亞總理安瓦爾，越南政府總理範明政等。



應邀出席峰會的國際組織和多邊機制負責人有聯合國秘書長古特雷斯，上合組織秘書長葉爾梅克巴耶夫，上合組織地區反恐怖機構執行委員會主任沙爾舍耶夫，獨聯體秘書長列別傑夫，東盟秘書長高金洪，集安條約組織秘書長塔斯馬加姆別托夫，中西亞經合組織秘書長阿薩德·汗，亞信秘書長薩雷拜，歐亞經濟委員會執行委員會主席薩金塔耶夫，亞投行行長金立群。