中國代表敦促國際社會協助推進利比亞問題

中評社北京8月22日電／據新華社報導，中國常駐聯合國副代表孫磊21日在安理會利比亞問題公開會上發言，敦促國際社會協助推進利比亞政治進程、維護國家穩定。



孫磊說，當前利比亞政治僵局持續，安全形勢脆弱，國際社會應聚焦問題根源，為解決利比亞面臨的複雜挑戰共同努力。推進政治進程是根本出路。長期以來，實現國家統一是利比亞民眾的普遍願望和殷切期盼，國際社會要共同推動有關方傾聽民眾呼聲，為解決分歧展現誠意，為舉行選舉凝聚共識。中方支持“利人所有，利人主導”的政治進程取得實效。



孫磊說，近期利比亞首都的黎波裡等地緊張局勢有所緩和，但形勢仍十分脆弱。當前形勢下，國際社會要呼籲各方切實落實停火，維護的黎波裡穩定，同時推進武裝組織解武，達成持久安全安排。要繼續支持利比亞推進東西部軍事安全機構整合，加快外國軍隊、戰鬥人員和雇傭軍撤離。



孫磊說，一個繁榮穩定、有效治理的利比亞符合各方共同利益，也將為地區和世界帶來更多機遇。希望利比亞各方以國家和人民整體利益為上，加強團結合作，也希望域外國家以非洲發展大局為念，共同推動利比亞局勢走出僵局，邁向光明的前景。作為利比亞的好朋友，中方願同國際社會一道，為利比亞問題解決發揮建設性作用。