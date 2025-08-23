8月22日外交部例行記者會全文

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京8月23日電（記者 海涵）外交部發言人毛寧22日主持例行記者會並回答中外記者提問，以下是問答全文：



總台中國之聲記者：我們注意到，王毅外長剛剛結束對巴基斯坦的訪問。發言人能否進一步介紹具體情況？



毛寧：王毅外長訪問巴基斯坦期間，會見扎爾達里總統、夏巴茲總理、穆尼爾陸軍參謀長，並同達爾副總理兼外長共同主持第六次中巴外長戰略對話。



王毅外長表示，兩國鐵杆友誼歷久彌堅，全天候戰略合作夥伴關係牢不可破。中巴戰略合作對兩國共同發展和地區和平穩定具有重要意義，中巴命運共同體建設走在周邊命運共同體建設的前列。中方將同巴方以兩國領導人重要共識為指引，深化傳統友誼，加強戰略溝通，打造中巴經濟走廊“2.0升級版”，構建新時代更加緊密的中巴命運共同體。雙方將始終高度互信、相互支持；始終聚焦發展、互利共贏；始終守護安全、造福民生；始終協調配合、共迎挑戰。



此訪是王毅外長訪問南亞三國的最後一站。南亞各國是中國山水相連的近鄰，也是構建周邊命運共同體的重要方向。王毅外長指出，21世紀應當是亞洲更是南亞加快發展振興的時代。



一個和平穩定、發展繁榮的南亞符合各方利益和人民期待。中國同南亞各國是天然的夥伴，合作空間廣闊。中方奉行的是睦鄰、安鄰、富鄰政策，堅持的是親誠惠容、命運與共理念，始終致力於同南亞各國相互尊重、相互包容、相互信任、相互成就。

