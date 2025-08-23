】 【打 印】 
建交33周年　外交部談中韓關係
外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝）
　　中評社北京8月23日電（記者　海涵）8月24日是中韓建交33周年紀念日。外交部發言人毛寧22日在例行記者會上談及對中韓關係的看法。她表示，中韓是搬不走的近鄰。建交33年來，兩國關係全面快速發展的事實證明，一個健康穩定、持續深化的中韓關係，符合兩國人民根本利益，也有利於地區乃至世界和平穩定和發展繁榮。

　　毛寧指出，中方願同韓方一道，堅守建交初心，堅定睦鄰友好方向，堅持互利共贏目標，推動中韓戰略合作夥伴關係向更高水平邁進，為兩國人民帶來更多福祉。 


