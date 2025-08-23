中評關注：學者談特朗普2.0博弈新局

趙穗生開展講座（中評社 孫藝菲攝） 中評社北京8月23日電（實習記者 孫藝菲）8月18日，中國人民大學重陽金融研究院舉辦“中美大國競爭從特朗普1.0到2.0”主題講座，邀請美國丹佛大學約瑟夫·科貝爾國際關係學院終身教授兼美中合作中心主任、英文《當代中國》雙月刊主編趙穗生擔任主講人。活動期間，趙穗生還圍繞講座主題與中國人民大學重陽金融研究院院長、全球領導力學院院長王文展開對話。



趙穗生指出，特朗普第一任期（2017－2021年）標誌著美國對華政策的根本性轉向。這一時期，美國通過貿易戰、科技封鎖及地緣政治施壓，將中美關係推向全面對抗。2017年《國家安全戰略報告》明確將“大國競爭”列為外交重點，時任美國國安會亞洲主任馬博明直言“特朗普政府已將競爭置於對華政策核心”。



彭斯2018年的演講被視作“新冷戰宣言”，其核心邏輯是“美國過去對華‘姑息’政策失敗”，需以“speak up, stand up, fight and win”。重塑競爭態勢。趙穗生強調，這一階段的特徵是意識形態對立與地緣博弈交織。



2025年1月開啟的特朗普第二任期，其對華政策出現顯著調整。趙穗生援引美國國務卿馬爾科·盧比奧7月31日接受Fox News採訪時提出的“戰略穩定”概念，認為中美關係已進入“僵局”階段——雙方均無法壓倒對方，轉而尋求務實妥協。具體表現為：特朗普政府取消台灣地區領導人賴清德的過境計劃，避免觸碰中國敏感紅線；對南海問題保持沉默，未如第一任期般頻繁施壓；在台海軍事衝突問題上，特朗普甚至稱“永遠不會發生”，並暗示中國領導人已承諾不採取行動。趙穗生分析，特朗普第二任期的對華態度從“意識形態敵人”轉向“交易夥伴”，其核心邏輯是“通過談判解決貿易分歧，而非地緣對抗”。



這一轉變引發美國媒體熱議，部分報導稱特朗普為“對華鴿派”，甚至認為其政策“親華”。趙穗生解釋，這種變化源於特朗普對團隊的重塑：第一任期中，其班底由蓬佩奧、萊特希澤等“正統鷹派”主導，而第二任期更注重忠誠度，盧比奧、萬斯等建制派雖保留職位，但被迫淡化意識形態立場。特朗普本人亦公開表達對中國的崇拜，頻繁與記者互動時強調“與中國領導人合作的重要性”。



趙穗生認為，當前中美“戰略穩定”存在三大不確定性。首先，特朗普的政策調整本質是“改正錯誤”，承認第一任期對華“過度反應”導致多輸局面。他指出，美國低估了中國經濟與政權的韌性，高估了自身遏制手段的有效性，這種認知偏差引發本可避免的衝突，例如貿易戰對全球供應鏈的破壞及人文交流的斷裂。