工聯會舉辦圓桌會議探討非遺可持續發展

工聯會舉辦“傳承不息：香港非遺可持續發展圓桌會議”（中評社 盧哲攝） 中評社香港8月23日電（記者 盧哲）工聯會22日舉辦“傳承不息：香港非遺可持續發展圓桌會議”，邀請康文署非遺辦代表，及長衫、太極、粵劇、詠春、蛋撻、竹棚等非遺項目的手藝人代表，與立法會議員對談，為特區政府擬於年內公布的“香港非遺傳承人認定制度”建言獻策。



香港特區政府早前宣布擬於年內公布“香港非遺傳承人認定制度”，涵蓋傳承人及團體認證、權責要求及動態退出機制。



當天圓桌會議由工聯會會長、立法會議員吳秋北主持，並邀請了康樂及文化事務署非物質文化遺產辦事處總監吳雪君及一級助理館長（非物質文化遺產研究）潘佩婷，立法會議員馬逢國，工聯會副理事長、立法會議員鄧家彪，立法會議員梁子穎及多位非遺項目的手藝人代表、學者、政界代表共同探討制度設計原則，包括如何銜接大灣區協作框架、強化傳承人權益保障，以及活化瀕危技藝的具體路徑。



在會議上，工聯會會長、立法會議員吳秋北表示，工聯會對未來香港設立非遺傳承人認證制度應有六條原則：首先，認證制度應與國家相關政策方向一致，同時要能與粵港澳大灣區其他城市的制度協調對應。其次，是要有機制協調好大灣區共有項目的認證制度。