胡葆琳：傳承抗戰精神 貢獻民族復興

抗戰將領後代、香港大中華會主席胡葆琳 中評社8月22日電/抗戰將領後代、香港大中華會主席胡葆琳今天在香港禮賓府接受香港特首頒發的中國人民抗日戰爭戰爭勝利80周年紀念章。她表示作為抗日將領的後代，心情非常激動，感慨萬千，非常感謝國家對抗戰將領遺屬的關懷和鼓勵。



胡葆琳認為在當前的國際形勢下，紀念抗戰勝利，緬懷先烈，傳承抗戰精神，具有重大的歷史價值和時代意義。



胡葆琳說她的父親胡靖安將軍畢業於黃埔軍校二期和德國陸軍軍官大學。在日軍悍然發動全面侵華戰爭、中國人民奮起抗戰之際，他作為軍事委員會委員長侍從室少將軍事高參，參與了一系列重大戰役的決策，並隨時奉命前往各個戰區督戰，在淞滬會戰、台兒莊戰役和湘西會戰中，都能看到父親忙碌的身影。

松滬會戰時，侍從室派員到前線指揮作戰，一行百餘人深夜抵達蘇州，不料，日機第二日清晨便來轟炸。父親回憶當時的情景時說：“那日天朦朦亮，我隱隱聽到遠處傳來飛機的轟鳴聲，立刻意識到是敵機空襲，便急忙喚醒部下衝到屋外，只見身後的幾座小樓先後被炸，許多戰友倒在瓦礫中。那次轟炸，我們死傷過半，我是倖存者，活著，就繼續戰鬥！”



胡葆琳說1938年3月，日軍撲向山東台兒莊，企圖南下佔領徐州打通津浦線。31師駐守台兒莊，師長是池峰城。池師長在廬山軍官訓練團受訓時我父親是副團長，所以上級便將向31師傳達作戰手諭和口諭的重任交給了她的父親。