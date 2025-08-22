柬泰重申將執行停火協議

中評社北京8月22日電／柬埔寨國防部22日說，柬埔寨和泰國軍區指揮官當天重申對執行兩國最近達成的停火協議的堅定承諾。同一天，泰方也表示，雙方一致同意落實此前在兩國邊界總委員會會議上達成的13點共識。



新華社報導，柬埔寨國防部發佈新聞稿說，柬埔寨第五軍區和泰國第一軍區指揮官當天在泰國沙繳府舉行兩國地區邊界委員會特別會議。雙方重申，“將堅定致力於執行停火和13點共識，進一步加強雙邊關係，恢復邊境地區的正常狀態”。



新聞稿說，雙方還同意在一個月內或方便的時候舉行下一次柬泰地區邊界委員會會議，柬埔寨將擔任東道主。



泰國泰柬邊境局勢特別管理中心通過社交媒體發佈了當天特別會議的紀要，稱雙方一致同意落實在兩國邊界總委員會會議上達成的13項共識。



根據紀要，雙方還討論了其他重要議題，包括一致同意開展人道主義掃雷合作、打擊跨國犯罪合作並將二者納入下一次邊界總委員會會議討論。雙方還一致同意設立協調小組和鄉鎮邊界委員會，以作為地區邊界委員會在地方層面解決問題的支持機制。



柬埔寨與泰國7日在馬來西亞吉隆坡舉行的兩國邊界總委員會特別會議上就停火細則達成共識並簽署協議。兩國同意維持軍隊部署現狀，承諾不再向邊境增兵。