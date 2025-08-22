香港表彰抗戰英雄頒發國家授予的紀念章

中評社香港8月22日電/香港特別行政區（特區）政府今日下午於香港禮賓府舉行“中國人民抗日戰爭勝利80周年紀念章頒授儀式“。



據香港新聞公報，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年。特區政府高度重視相關紀念活動，為表彰在港健在並曾參加抗戰的老戰士、老英雄，抗戰將領或其遺屬，今日頒發由國家授予的紀念章，弘揚抗戰精神，深化社會對歷史的認識及愛國情懷。



行政長官李家超在致辭中表示：“香港民眾與祖國同胞眾志成城、無懼犧牲，積極投身抗戰前線，保衞家園。其中，很多香港市民加入東江縱隊和港九大隊，每位隊員都奮勇抗敵，全面開展游擊戰爭，多次營救受困的文化人士、盟軍成員等，展現堅毅不屈的愛國情懷。”



“衹有知史愛國，才能薪火相傳。衹有銘記歷史，才能開創未來。中華兒女的抗戰精神，是民族的寶貴精神財富，更是激勵我們不斷前進的強大動力。為紀念抗戰勝利80周年，特區政府團結各界舉辦一系列活動，讓全港市民，特別是年輕一代，增強家國情懷，培育他們的錚錚愛國心、濃濃民族情。”



參加儀式的抗戰老兵和家屬們對獲頒紀念章感到無比光榮。獲頒授紀念章的老戰士指紀念章承載著國家對他們歷史貢獻的崇高敬意。



特區政府舉辦一系列紀念活動，包括在九月三日中國人民抗戰勝利紀念日於香港大會堂紀念花園舉行官方儀式、由歷史博物館和抗戰及海防博物館與中國國家博物館和廣東革命歷史博物館聯合舉辦專題展覽，以及一系列面向公眾和青年的教育活動、抗戰電影放映會等。通過這些紀念活動，讓市民認識這段重要歷史，弘揚愛國主義精神，培養家國情懷。