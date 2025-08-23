香港福建社團聯會第十四屆會董就職典禮（中評社 段曉魯攝） 中評社香港8月23日電（記者 段曉魯）香港福建社團聯會昨晚於灣仔會展中心隆重舉行“熱烈慶祝中華人民共和國成立76周年暨第十四屆會董就職典禮”，施清流連任主席。香港特別行政區行政長官李家超，福建省委書記、省人大常委會主任周祖翼，中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室主任周霽，全國政協港澳台僑委員會主任劉賜貴與各界嘉賓、閩籍鄉親逾2000人出席，同申慶賀。



擔任活動主禮嘉賓的有：香港特別行政區行政長官李家超，福建省委書記、省人大常委會主任周祖翼，中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室主任周霽，全國政協港澳台僑委員會主任劉賜貴，福建省委常委、秘書長吳偕林，福建省委常委、統戰部部長林文斌，中國僑聯副主席候選人高峰，香港立法會主席梁君彥，中央統戰部三局副局長張愛婕，中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署副署長陳楓，外交部駐港特派員公署副特派員潘雲東。



全國政協委員、香港福建社團聯會主席施清流在致辭中表示，香港福建社團聯會自成立以來，在歷屆主席的帶領下，始終高舉愛國愛港愛鄉旗幟，與鄉親們休戚與共、風雨同舟。第十三屆會董會堅持以習近平總書記二十大報告精神、視察香港和澳門重要講話精神為指引，堅定維護國家主權、安全和發展利益，以實際行動支持特區政府依法施政，積極推動閩港交流，為福建高質量發展、“一國兩制”方針在港行穩致遠傾盡全力，贏得了社會各界的廣泛讚揚。



施清流指出，近年來，在行政長官李家超的領導下，香港各個領域不斷取得新突破、實現新跨越，一系列社會問題得到有效治理，市民的獲得感、幸福感持續增強。這些成就既提升了香港的競爭力，更為長期繁榮穩定奠定了堅實基礎，充分彰顯了特區政府的責任與擔當。他續指，聯會重視青年培養，為青年敞開大門，搭建青年成長平台；舉辦豐富多彩的活動，增進鄉情鄉誼，弘揚中華文化；打造“走進社區 關愛鄉親”品牌，關心鄉親冷暖，築牢民眾根基；依託社團平台優勢，全力促進閩港兩地經貿合作，助力家鄉高質量發展。新一屆會董會將繼往開來，凝心聚力、緊抓時代機遇，進一步發揮橋梁紐帶作用，為更多會員與青年融入國家發展大局鋪路搭橋，更好地服務鄉親、造福社會，為“一國兩制”行穩致遠、為中華民族偉大復興貢獻更大力量。