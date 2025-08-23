李家超：閩港優勢互補　合作前景廣闊

香港特區行政長官李家超（中評社 段曉魯攝） 中評社香港8月23日電（記者 段曉魯）香港福建社團聯會昨晚於灣仔會展中心隆重舉行“熱烈慶祝中華人民共和國成立76周年暨第十四屆會董就職典禮”。香港特區行政長官李家超致辭時表示，福建和香港優勢互補，合作前景廣闊，一定會為國家新質生產力貢獻更多發展機遇。



李家超表示，福建是改革開放先行省份，在營商環境建設、重點領域改革攻堅克難。福建通過構建“一帶一路”立體互聯互通網絡、推進制度創新、拓展合作和加強交流，在“21世紀海上絲綢之路核心區”的建設上取得了顯著成效，為閩港合作提供堅實的基礎。



李家超表示，香港也一直全力發揮“一帶一路”功能平台的角色。香港在“一國兩制”下擁有“背靠祖國、聯通世界”的獨特優勢，是國際金融、航運、貿易中心，是內地企業“走出去”和海外企業“引進來”的雙向跳板。不久之前，一家來自福建的新能源龍頭企業在香港新股上市，創下今年以來全球最大型的新股集資個案，正是反映了內地企業通過香港平台“走出去”所得到的增值能力。“我相信，福建和香港優勢互補，一定會為國家新質生產力貢獻更多發展機遇”。



李家超指出，閩港合作前景廣闊，而香港福建社團聯會一直擔當橋樑角色。聯會是閩港之間的重要紐帶，凝聚在港過百萬閩籍鄉親的強大力量，積極推動兩地人文交流。在座各位都是來自各行各業的精英翹楚，擁有豐富的社會經驗和廣泛的人脈資源。希望大家繼續努力，推動兩地在經濟貿易、文化藝術、創新科技等領域加強交流合作。



李家超稱，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，特區政府舉辦形式多樣的紀念和教育活動，包括大型的專題展覽、電影放映會、不同主題的抗戰歷史活動等。“我相信聯會將繼續與政府攜手，動員市民投入活動，讓他們更深刻、更全面地認識抗戰歷史和抗戰勝利的重大意義，一同銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來”。