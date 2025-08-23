罷免案與核三重啟公投　8時至16時投票

中評社台北8月23日電／7位國民黨“立委”罷免案與核三重啟公投今天投開票，投票時間自上午8時至下午4時，民眾投票需攜帶身分證、印章及投票通知單。



國民黨“立委”羅明才、江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、林思銘、馬文君、游顥罷免案今天投開票，今天還有全台性的核三重啟公投；公投主文為“您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉”，公投票為白色，年滿18歲的國民有公投投票權。