馬英九低調投票 未對核三延役公投評論
http://www.CRNTT.com
2025-08-23 10:11:53
中評社台北8月23日電／今天為台灣核三延役公投投票日，馬英九早上低調投票，並未對公投發表評論。
馬英九和夫人周美青一起現身，前往投票。馬英九一身輕便，著藍白細條紋襯衫、牛仔褲，前往文山區衛理公會投票，周美青隨馬英九走入投票所。
有路過民眾看到馬英九，向馬英九問早。馬英九也精神飽滿地向民眾問早，進入投票所投完票後，便緩步離開，並無對公投發表意見或評論。
