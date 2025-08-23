荷蘭政府新社會契約黨大臣集體辭職　裂痕加劇

中評社北京8月23日電／繼荷蘭極右翼自由黨6月宣佈退出聯合政府後，荷蘭政府危機22日進一步升級。當天，繼來自新社會契約黨的外交大臣費爾德坎普宣佈辭職後，該黨在內閣中的其餘幾名大臣及國務秘書隨即集體退出看守政府。



新華社報導，費爾德坎普當天宣佈辭職後，來自新社會契約黨的副首相兼社會事務與就業大臣埃迪·範海厄姆，教育、文化與科學大臣埃波·布魯因斯，內政和王國關係大臣尤迪特·烏特馬克，衛生、福利與體育大臣丹妮爾·揚森及4名國務秘書相繼辭職。



至此，聯合政府中僅剩自由民主人民黨和農民黨留在內閣。荷蘭首相斯霍夫對新社會契約黨的大臣集體辭職表示“遺憾”，並強調“需要就當前局勢進一步討論”。他說：“我們都希望加沙地帶人道狀況得到改善，但遺憾的是未能達成共識。”



費爾德坎普日前在提交議會的一封信中建議，禁止從以色列在其所佔巴勒斯坦領土上非法建設的猶太定居點進口產品。但批評者稱這一舉動事先未與內閣同僚協調，執政聯盟中的自由民主人民黨和農民黨抵制這一建議。



新社會契約黨全體大臣辭職令本已脆弱的荷蘭聯合政府再添不確定性。在自由黨今年6月3日因難民庇護政策問題退出執政聯盟後，內閣已處於看守狀態。荷蘭眾議院選舉將於10月29日舉行。