普京：期待全面恢復俄美關係

中評社北京8月23日電／俄羅斯總統普京22日表示，他期待全面恢復俄羅斯與美國的關係，但發展兩國關係的下一步取決於美方。



新華社援引俄羅斯克里姆林宮網站消息，普京22日晚在下諾夫哥羅德州薩羅夫市會見核工業企業青年員工時說，俄美關係處於二戰以來極低的水平，隨著特朗普重返白宮擔任美國總統，兩國迎來改善關係的契機。



普京表示，俄美領導人阿拉斯加會晤是恢復兩國關係的第一步，下一步發展取決於美方。他說，俄美機構、公司層面的接觸繼續進行，雙方正在討論在北極地區和阿拉斯加合作開採天然氣的可能性。



普京在談到如何應對緊迫挑戰時表示，主權對俄羅斯極其重要，更重要的是具有維護主權的能力。為了確保主權，保障俄羅斯的生存和發展，需要克服時代挑戰。“如今整個西歐實際上已喪失了主權。這樣的情況不會發生在俄羅斯。”



本月15日，普京與特朗普在美國阿拉斯加州安克雷奇舉行會晤，雙方對會晤評價積極，但未就俄烏停火等問題達成協議。普京在會晤後舉行的聯合記者會上說，俄美關係實現翻篇並恢復合作“重要且必要”。22日，特朗普在白宮表示，如果兩周內看不到關於結束俄烏衝突的進展，美國或將對俄羅斯採取行動。“這將是一個非常重要的決定，大規模制裁或者大規模關稅，或兩者都有，或都沒有。”