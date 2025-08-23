讓馬克龍去烏克蘭戰鬥　意副總理言論惹不滿

中評社北京8月23日電／多名外交人士當地時間8月22日透露，法國外交部前一天召見了意大利駐法國大使，抗議意大利副總理馬泰奧·薩爾維尼就法國總統馬克龍支持烏克蘭發表的不當言論。



央視新聞援引法國和意大利媒體報導，薩爾維尼20日談及法國對烏克蘭的支持時聲稱，如果馬克龍支持向烏克蘭派遣歐洲軍隊，“那就讓他戴上頭盔、穿上防彈背心、帶上槍，自己去烏克蘭吧”。



法國外交部21日召見意大利駐法國大使埃瑪努埃拉·達歷山德羅，抗議薩爾維尼上述言論“不可接受”。據外交人士透露，法方指責薩爾維尼的言論與法意兩國的“信任氛圍、歷史關係以及雙方近來強調高度融合的發展現狀”相悖。



薩爾維尼領導的右翼政黨聯盟黨是意大利執政聯盟成員之一，近來在多項民意調查中表現不佳。綜合媒體報導，薩爾維尼近來多次就法國支持烏克蘭表達不滿，包括指責馬克龍“瘋狂”、會把“歐洲拖入與俄羅斯的戰爭”等。



烏克蘭總統澤連斯基18日赴美與美國總統特朗普會晤，同訪的還有馬克龍、意大利總理梅洛尼等歐洲國家領導人以及歐盟委員會主席和北約秘書長。特朗普15日與俄羅斯總統普京在美國阿拉斯加州圍繞烏克蘭等議題舉行會晤，雙方會後均表示會晤“具有建設性”，但未就俄烏停火達成任何協議。



眼下，美國與一些歐洲盟友已開始討論向烏克蘭提供安全保障的方案，提出由美方指揮歐洲國家軍隊派駐烏克蘭的設想。



據法新社報導，由法國和英國主導、旨在為烏克蘭提供安全保障的“志願聯盟”正在討論：若俄烏達成停火，該聯盟可能向烏克蘭派駐軍隊。然而，參與“志願聯盟”的意大利已多次拒絕該聯盟發出的向烏派兵邀請。