鮑威爾暗示降息　通脹就業難平衡

中評社北京8月23日電／美國聯邦儲備委員會主席鮑威爾22日在懷俄明州傑克遜霍爾舉行的年度經濟研討會上發表講話，暗示儘管當前存在通脹上行風險，但美聯儲仍可能在未來數月降息。



新華社報導，鮑威爾當天表示，短期內美國通脹風險偏向上行，而美國就業下行風險正在上升，基於經濟前景和風險平衡的變化，美聯儲貨幣政策立場可能需要調整。



芝加哥商品交易所美聯儲觀察工具顯示，鮑威爾發表講話後，市場對美聯儲9月份降息預期升至近90%。不少機構也將鮑威爾的講話解讀為鴿派信號。



大山資本公司董事長托馬斯·海斯認為，鮑威爾的表態比預期更為鴿派，“他為9月份的行動奠定了基礎”。



但鮑威爾同時強調，貨幣政策沒有預設路徑，聯邦公開市場委員會成員將完全基於對數據的評估，以及這些數據對經濟前景和風險平衡的影響來作出決策。這意味著8月非農就業和消費者價格指數數據將成為9月貨幣政策的關鍵變量。



通常來說，高通脹要求美聯儲保持高利率，而就業市場放緩將推動其降低利率。但觀察人士認為，儘管就業市場疲軟與政治壓力構成降息推力，但通脹黏性與政策滯後效應使美聯儲傾向於“以時間換空間”，今年以來在貨幣政策方面一直“按兵不動”。



美國就業市場7月明顯降溫。美國勞工部8月份公佈的數據顯示，7月美國失業率環比升高0.1個百分點至4.2%，當月非農業部門新增就業崗位7.3萬，表現遜於市場預期的11萬。

