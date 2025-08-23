槍聲響起　朝韓發生了什麼？

中評社北京8月23日電／19日，韓朝軍事分界線附近響起槍聲。23日，朝韓雙方各自表示，是對方進行了“挑釁”或“侵犯”。是誰在“挑釁”或“侵犯”？韓國政府近期對朝表態有何變化？朝鮮作何回應？



是誰在“挑釁”或“侵犯”？



新華社報導，對此雙方各執一詞。韓國聯合參謀本部23日發表聲明說，當地時間19日15時許，在中部戰線非軍事區內，在韓朝軍事分界線附近勞動的部分朝鮮軍人“侵犯了韓朝軍事分界線”，韓方進行了警告射擊等。之後，朝鮮軍人向韓朝軍事分界線以北移動。韓國軍方正密切關注朝鮮軍方動向。



朝鮮人民軍總參謀部副總參謀長、陸軍中將高正哲22日發表談話說，韓國軍方19日做出了“嚴重挑釁”，用12.7毫米大口徑機槍向南部邊境線附近正忙於障礙物永久化工程的朝鮮軍人進行警告射擊。



高正哲說，作為經常性邊境強化工作的一環，朝鮮軍隊正在實施旨在永久封鎖與韓國接壤南部邊境的障礙物工程。朝方此舉旨在消除南部邊境一帶的緊張激化因素，保證環境穩定，對任何一方都不構成威脅。



高正哲警告說，韓方此舉“將使龐大武力對峙的南部邊境一帶局勢瀕臨失控，是令人十分擔憂的前兆，我國軍隊正在密切注視當前形勢”。如果約束或妨礙該工程的行為持續不斷，朝方將視為有意識的軍事挑釁，並將採取相應措施。

