朱衛斌語中評：終戰媚日史觀傷害台胞情感

中山大學台灣研究所所長朱衛斌（中評社資料圖） 中評社香港8月25日電（記者 盧哲）針對賴清德8月15日發表的所謂紀念文章，中山大學台灣研究所所長朱衛斌接受中評社記者專訪時表示，賴的言論行為不僅違背歷史事實與民族大義，更印證了“台獨”勢力甘當外部勢力棋子的本質。他強調，賴清德的錯誤史觀危害極大。“媚日史觀”與親日倚美路線，本質上是以政治私利綁架台灣前途，終將把台灣推向危險境地。



朱衛斌，中山大學台灣研究所所長，中山大學歷史系教授，博士生導師，廣東台灣研究中心特邀研究員。主要研究領域包括台灣問題及中美關係史等。



今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。8月15日是日本宣布無條件投降80周年紀念日。賴清德8月15日在社交平台發表所謂紀念文章，全文避談抗戰勝利，僅以“終戰”代替，只字未提對日抗戰，亦未出現日本戰敗投降等字眼，招致各方質疑和批評。



朱衛斌在接受中評社記者專訪時指出，賴清德的有關言論反映其二戰史觀嚴重扭曲，同時又包藏禍心。所謂“終戰”之說，來源於1945年8月15日日本天皇的《終戰詔書》，該詔書既沒提到“投降”，也沒承認“戰敗”，只是隱喻戰爭結束。該詔書對日本發起的侵略戰爭沒有絲毫反省悔罪之意，更沒有承認侵略中國的事實。



朱衛斌表示，賴清德在所謂“紀念文章”中使用“終戰”而非“抗戰勝利”或“日本投降”等表述，原因是顯而易見的：其一是迎合日本，服務“台獨”政治私利。“終戰”之說是典型的“媚日史觀”，企圖通過淡化日本殖民侵略罪行，以換取日本對“台獨”的政治支持。