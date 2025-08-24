【
國台辦發言人就“大罷免”第二輪投票結果答問
http://www.CRNTT.com
2025-08-24 09:47:49
中評社香港8月24日電／國務院台辦發言人朱鳳蓮24日就台民意代表“大罷免”第二輪投票結果答記者問。
新華社報導，有記者問：8月23日，台灣民意代表“大罷免”進行第二輪投票，國民黨守住全部席位。請問對於投票結果有何評論？
朱鳳蓮表示，我們注意到了有關情況。繼7月26日首輪投票後，台灣民眾再次對民進黨打壓異己、撕裂社會的惡鬥鬧劇說“不”。這充分表明，任何“台獨”分裂和政治操弄都不得人心，必然失敗。
