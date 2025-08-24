【
朝鮮試射兩種新型防空導彈
http://www.CRNTT.com
2025-08-24 09:49:28
中評社香港8月24日電／據朝中社24日報導，朝鮮導彈總局23日試射新型防空導彈，旨在檢驗經改良的兩種新型防空導彈的戰鬥性能。朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩參觀了試射活動。
新華社援引報導，據試射評估，新型防空導彈武器系統對攻擊無人機、巡航導彈等各種空中目標具備優越的快速反應作戰能力，導彈的運行及反應方式獨創，基礎技術新穎獨特。經改良的兩種彈頭技術特點非常適合於消滅各種空中目標。
