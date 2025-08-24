】 【打 印】 
朝鮮試射兩種新型防空導彈
http://www.CRNTT.com   2025-08-24 09:49:28


　　中評社香港8月24日電／據朝中社24日報導，朝鮮導彈總局23日試射新型防空導彈，旨在檢驗經改良的兩種新型防空導彈的戰鬥性能。朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩參觀了試射活動。

　　新華社援引報導，據試射評估，新型防空導彈武器系統對攻擊無人機、巡航導彈等各種空中目標具備優越的快速反應作戰能力，導彈的運行及反應方式獨創，基礎技術新穎獨特。經改良的兩種彈頭技術特點非常適合於消滅各種空中目標。

掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：