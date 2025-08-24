以媒：美方要以色列“速戰速決”

中評社香港8月24日電／據以色列第12頻道電視台23日報導，以總理內塔尼亞胡和戰略事務部長德爾默稱，以色列得到美國總統特朗普“全力支持”，但需在有限時間內完成對加沙地帶加沙城的軍事進攻。



這家電視台援引兩人近日在一場會議上的說法報導，特朗普希望以方“速戰速決”，不希望以色列與巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）的戰事進一步延宕。



新華社援引報導，同場會議中，以軍總參謀長扎米爾同財政部長斯莫特裡赫、國家安全部長本-格維爾發生衝突。扎米爾說以軍不確定疏散加沙城平民需要多久。斯莫特裡赫要求以軍圍困加沙城，讓那裡沒水沒電，不撤離的人“要麼餓死，要麼投降”。



加沙城位於加沙地帶北部，被以方視為哈馬斯的大本營和被扣押人員所在地。以軍20日宣佈控制加沙城外圍，為接管加沙城作軍事準備。據以媒報導，對加沙城的軍事進攻預計9月中旬開始。



以色列23日晚再次爆發全國性示威，敦促內塔尼亞胡政府盡快與哈馬斯達成停火換人協議。



在特拉維夫市，數以千計示威民眾聚集在國防部大樓附近一處廣場。《以色列時報》援引被扣押人員家屬代表的發言報導，以軍接管加沙城的行動將使被扣押人員面臨生命威脅，政府應簽署哈馬斯已經同意的階段性協議，隨後同哈馬斯就釋放其餘被扣押人員開始談判，以最終結束戰爭。



哈馬斯18日宣佈，同意調解方埃及和卡塔爾關於加沙地帶停火方案的最新提議，內容包括停火60天和釋放一半被扣押人員。