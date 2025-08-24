綠幕僚：黨內現全亂了焦慮　高雄台南絕不能輸

中評社台北8月24日電／藍營31名“立委”全數守住，罷免案以“31：0”收場，民進黨慘遭完封。黨內人士直言，這場戰役的結果猶如當頭棒喝，不僅讓支持者士氣低落，更讓黨內出現“全亂了”的焦慮氛圍。隨著罷免戰落幕，綠營不得不把戰線前移至2026地方大選，幕僚強調，高雄、台南這兩大執政重鎮“絕對不能輸”，否則民進黨將面臨更嚴峻的政治危機。



中央社報導，有分析人士指出，過去一年島內政治氛圍呈現執政與在野對抗、行政與立法拉鋸。罷免原本是民間發起、希望鞏固行政權的運動，但最終以失利收場，反而凸顯行政部門在在野黨步步進逼下的被動局面。黨內幕僚坦言，726首波罷免失敗後，支持者焦慮、士氣低迷，坊間民調更顯示民進黨支持度下滑；如今第二波罷免再度全軍覆沒，成為黨內反思與尋找轉機的重要時刻。



民進黨執政已邁入第9年，如何重整“府院黨”隊形，減輕社會對執政團隊的不滿，是當務之急。



根據《中時新聞網》援引報導，展望2026，民進黨目前在高雄、台南、嘉義縣、屏東與澎湖五地執政，原規劃進一步擴展版圖，但在罷免失利後，黨內氛圍趨於保守。特別是高雄、台南兩大重鎮，不僅被視為“不能輸”的關鍵，仍需先經過激烈初選洗禮，選後如何團結更是挑戰。此外，南部近期天災頻仍，如何安撫基層民怨，成為執政團隊的另一道難題。



黨政人士提醒，罷免結果顯示國民黨在地方展現強大基層組織力，民進黨若要逆轉，必須推出最強候選人，摒除派系與私心。更有人強調，不能僅著眼於2026，更要準備應對“藍白合流”一路延伸至2028的“國會”格局。