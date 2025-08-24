藍前操盤手示警1事：等到發生就來不及了

中評社台北8月24日電／第二波罷免在昨日落幕，藍營仍以7比0成績完封，整個罷免大戰結束，31位藍委罷免案全數遭否決。國民黨前操盤手、前副秘書長張雅屏認為，在野黨必須要警惕，民進黨後續是否會延續政治羈押等司法手段，造成“立法院”執政黨實質過半的可能，“等到發生就來不及了”。



《中時新聞網》報導，張雅屏昨在臉書以“罷免與公投結果對台灣的警示”為題發文，並直言歷經年餘的罷免亂政，告一段落，執政黨主導的罷免在野黨區域“立委”全面失敗，呈現執政黨政治追殺在野黨毫無正當性。



張雅屏進一步說道，關乎民生議題的核三公投，以通過門檻差距不到70萬的票數、以434萬餘票同意、以高達近3倍於不同意票，相對於2021年底的核四商轉公投，以380萬同意426萬不同意而失敗，雖然同樣是失敗，但意義卻完全不同；張強調，很明顯廢核這議題已難成民進黨神主牌，賴清德也公開宣示不排除先進核能。



不過張雅屏示警，對在野黨而言，必須更要警惕民進黨未透過罷免取得“國會”主導權，後續是否會延續政治羈押等司法手段，造成“立法院”執政黨實質過半的可能；張說國民黨主席即將改選，有志於國民黨主席者，應與民眾黨發起“還我司法清白，停止政治羈押”的社會訴求，作為朝野對話的基礎，若執政黨仍持續以不符合比例原則司法手段，政治羈押柯文哲與國民黨黨職人員與志工，朝野絕無信任基礎，因為下一個被政治辦案的對象，就會是這一批剛渡過大惡罷的在野“立委”，“等到發生就來不及了”。