全國台聯副會長楊毅周一行訪香港中評總部(中評社 袁曉麥) 中評社香港8月25日電（記者 袁曉麥）中華全國台灣同胞聯誼會副會長楊毅周8月23日再次率團到訪香港中評總部，中評社總編輯、中評智庫基金會秘書長羅祥喜等熱情接待。期間，雙方就台灣民情民意的現狀與特點、兩岸交流的態勢與前景，以及紀念台灣光復的現實意義等進行了深入交流。



座談開始前，大家為不久前病故的郭偉峰社長默哀一分鐘。座談時，楊毅周高度肯定了中評社在傳播兩岸資訊、增進兩岸瞭解、促進兩岸關係和平發展方面發揮的重要作用，兩岸非常需要這樣的理性溝通平台。楊毅周表示，今年是台灣光復80周年，我們紀念台灣光復，就是要還原歷史真相，明確台灣屬於中國的法理事實，肯定台灣同胞的愛國統傳；無論形勢如何變化，台灣是中國不可分割的一部分、台灣人民是中國國民的法理事實都不會被改變。



羅祥喜除了介紹中評社和中評智庫基金會的發展情況外，也特別感謝全國台聯多年來的鼓勵和支持。他表示，期待繼續加強與全國台聯的交流合作。



參加座談會的還有全國台聯聯絡部部長任揮、機關黨委辦公室副主任溫崢、研究室三級調研員肖凱、研究室四級調研員李悅，以及中評社助理總編輯、中評智庫基金會副秘書長林艷，中評社編委、中評智庫基金會副秘書長束沐，中評社編委、中評智庫基金會大數據中心主任曹潤來。



中華全國台灣同胞聯誼會（簡稱全國台聯）於1981年12月22日在北京成立，是中國大陸團結台灣各族同胞的人民團體，是黨和政府聯繫台灣同胞的橋樑和紐帶。其宗旨是繼承和發揚台灣同胞光榮的愛國愛鄉傳統，牢牢把握兩岸關係和平發展主題，密切聯繫居住在大陸的台灣同胞，廣泛團結聯絡台灣島內、港澳和海外的台灣同胞，同心同德，增進鄉親情誼和台灣人民福祉，推動兩岸關係和平穩定發展。

