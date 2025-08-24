大罷免大失敗　吳思瑤籲黨團幹部重整換血

中評社台北8月24日電／由於726、823罷免藍委全吞敗，加上“重啟核三”公投雖未達門檻，但同意票大幅領先不同意票，使民進黨內部不斷傳出檢討聲浪，而外界也開始抓戰犯，包括點名民進黨團總召柯建銘等。民進黨“立院”黨團幹事長吳思瑤表示，要讓社會看到執政黨耳目一新改變，所以“行政院”人事進行必要改組，黨務部門也做了調整，由於將換新會期，黨團幹部也可注入新血，有一番新的戰鬥力。



中時新聞網報導，面對726、823後民進黨內部檢討聲浪不斷，綠委林俊憲也喊話黨團路線要進行總檢討，“卡神”楊蕙如點名柯建銘、綠委沈伯洋下台。吳思瑤24日下午接受電訪時回應，要讓社會看見執政黨耳目一新的改變，所以“行政院”人事進行必要的改組，黨務部門也作出調整。



吳思瑤呼籲，由於要換新會期，民進黨團本來在會期末就會更換下屆幹部，因此黨團幹部可以藉由注入新血，而有一番新的戰鬥力，讓人感到耳目一新的新風氣與戰力，“我個人是很正向的期待”。



吳思瑤提及，第二，在戰術跟策略上，過去一年半在“立院”處處受阻，因此要改變策略，黨團運作必須對內強化整合、對外提升溝通，對內整合黨團更強而有力且多元意見的展現，對外則是跟各政黨能用合作、和解促進溝通，而不是凡事對抗，“新會期就是新開始，有新的契機，如何讓黨團從幹部重整乃至於策略的精進，我認為這是必須雙管齊下、雙軌併行”。