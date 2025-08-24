盧秀燕不參選黨主席　“白色友人”表態

中評社台北8月24日電／台中市長盧秀燕24日正式表態不參選國民黨主席，強調將專心守護中台灣經濟與民生“最困難的時候媽媽會留在家”。對此，民眾黨中央委員、台中市議員江和樹表示高度認同，指出盧市長在過去“立委”選舉與反罷免選舉中展現“促進藍白合作的柔軟與韌性”，並呼籲各界尊重她的決定。



中時新聞網報導，江和樹指出，美國關稅重創台灣產業，台中機械、自行車等九大工業首當其衝，未來可能面臨嚴重的經濟與勞工問題。在此時刻，盧秀燕市長曾向市民承諾“媽媽會在家”，專心治理地方，支持盧市長就不應強迫其改變承諾。



他強調，中台灣在歷屆全台大選中扮演關鍵角色，“台中贏，台灣就贏”。市政穩定需要一位專職專心的市長守住中台灣，盧秀燕過去無役不與，在關鍵時刻總能發揮戰力：從本屆“立委”選舉翻轉台中，到反罷免選舉中鐵人輔選，都展現出其承擔能力與促進藍白合作的柔軟與韌性。



江和樹指出，國民黨在面臨罷免挑戰時，透過與民眾黨的合作，分進合擊成功守住“國會”多數，這樣的氣勢應延續下去，繼續關注民生經濟，而非陷入內部紛擾。他呼籲各界尊重盧秀燕的個人意願，不因政治操作或內部壓力干擾市長專注地方治理，避免葬送反罷免的努力與成果。