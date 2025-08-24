大罷免31比0完封　柯建銘臉書慘遭洗版

中評社台北8月24日電／民進黨力推的兩波大罷免，慘遭31比0完封；而被視為罷免領頭羊之一的民進黨“立院”黨團總召柯建銘臉書被網友灌爆。網友嗆“當初說的至少6席欸”、“請辭不分區啦”、“世堅送的衛生紙還夠用嗎？”



中時新聞網報導，大罷免第二波罷免案23日結果出爐，包含7月26日首波罷免案投票在內，31個國民黨“立委”都挺過罷免案，“大罷免”最終迎來“大罷免大失敗”的結局。罷免領頭羊之一的柯建銘，他的臉書被網友灌爆，要求為大罷免失敗負責下台。



網友紛紛表示，“大罷免大烙賽，老柯要出來負政治責任了吧”、“一席都沒有，你怎樣解釋？一席就好，當初說的至少6席欸”、“大罷免是你親口說你本人發起，浪費‘國家公帑′，製造百姓分裂，總召是不是要為自己行為負責，辭去不分區‘立委′一職？”、“大罷免大成宮，2025大笑話”、“世堅送的衛生紙還夠用嗎？”、“柯神真的精準打擊賴桑的臉”、“看到沒，聽王世堅的就對了，又輸到脫褲子了”。



也有網友說，“當不成院長了，哈哈哈”、“請辭不分區啦”、“最佳助選員無誤”、“謝謝總召，沒有你不會有這次這麼精彩的大烙賽”、“啊一席都沒罷掉，你是不用辭不分區‘立委′喔？！”、“不要辭明年還要靠你”。