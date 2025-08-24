大罷免完封　游淑慧酸賴清德嗆柯建銘

中評社台北8月24日電／大罷免遭民意完封，兩波大罷免最終結果“31：0”，加上新竹市長高虹安罷免案也未過關，民進黨全面潰敗。國民黨台北市議員游淑慧昨（23日）晚間在臉書發文指出，用32字概括了這一場大罷免鬧劇，要送給民進黨與賴清德。



中時新聞網報導，針對國民黨“立委”、民眾黨新竹市長高虹安的大罷免，最終以“32比0”收場，綠營潰敗，原本自信滿滿的大罷免可說是大翻船。游淑慧昨在臉書發文寫下32字，“更大民主，更多否定；白忙一場，空轉八月；與民離心，無能無德；誰是雜質，終見分曉。”她並認為，讓社會陷入大混亂，“內閣”變成大空轉，民眾變成大對立，付出的代價實在太大了。



另外，游淑慧更談到，民進黨團總召柯建銘不只需要衛生紙擦屁股，“還需要口罩羞恥掩面、無臉見人”。對此，有網友留言寫下，“所有國民黨委員都有無敵星星了”、“不信公理喚不回！深刻體會到”、“浪費社會資源跟納稅義務人的金錢”、“這一場鬧劇真的該結束了”、“萊爾校長花了15億，這下翻車了”。



然而，在確定罷免和核三延役公投結果後，賴清德昨晚在“總統府”舉行記者會，他表示上任已經1年3個月，對於政府施政不足之處，執政團隊會時時深自檢討，也必須調整改變，也指出“內閣”將啟動必要的人事改組，讓團隊更有效率，施政更有感。