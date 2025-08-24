游盈隆：賴清德依然強硬　新回合朝野交鋒開始

中評社台北8月24日電／大罷免大失敗，台灣民意基金會董事長游盈隆認為，這樣的結果再度傳達一個清楚的訊息，台灣主流民意厭惡大罷免。賴清德回應民意卻避重就輕，作風依然強硬，但已非鐵板一塊；無論如何，那意味新回合朝野政黨交鋒已經開始。台灣政治仍無緣也無法回歸“大和解，大聯合，大改革”的正確歷史道路。



中時新聞網報導，823第二波大罷免與核三延役公投結果出爐。前者7：0，游盈隆指出，正如同他在726晚上說的一樣；後者同意票未達25%，也在他兩天前預料之中。這樣結果，沒造成社會太多的震撼，因為大家多少都已經有了心理準備。



他形容，如果說726是八級政治強震，那823頂多是六級餘震。這樣的結果再度傳達一個清楚的訊息，那就是，台灣主流民意厭惡大罷免。



游盈隆表示，大罷免做為一個政治現象，是過去18個月台灣朝野空前政治惡鬥的產物。罷團志工和百萬連署人的心情、努力與付出，從某個角度看是美麗的，是浪漫的，但終究是一場空，誰在惡作劇？誰該負責？不老老實實地面對，問題會一而再、再而三地浮現，只是以不同的面貌出現而已，台灣會不斷受傷害，一次又一次地付出慘痛的代價。



自今年一月初，乍聽民進黨團總召柯建銘的大罷免倡議以來，他就期期以為不可，並曾用各種不同的方式，公開提醒和呼籲，表達憂慮，包括：大罷免是南柯一夢；大罷免終究是一場鬧劇；大罷免生雞蛋無，放雞屎有(台語)。



還有，大罷免沒有正當性；全面性無差別大罷免正當性不足，客觀上也做不到，徒增紛擾；大罷免沒有贏家；要化解“憲政”僵局，大罷免是衝撞最激烈、最撕裂社會、社會成本最高、也最沒有效率的一招，等等。“從事後看來，我講的，有哪一點是錯的？”

