王鴻薇點名4綠委：若留任就無真正檢討敗因

中評社台北8月24日電／綠營發起的大罷免第二波投票再度慘敗，連同重啟核三公投情況也不盡理想，“賴政府”將啟動“內閣”改組，國民黨“立委”王鴻薇認為，民進黨“立法院”內不只其黨團總召柯建銘要被檢討，包含綠委吳思瑤、沈伯洋、王義川如果能繼續連任，並沒有真正為大罷免檢討真正的失敗原因。王也說，國民黨將支持公投綁大選相關法案。



中時新聞網報導，王鴻薇表示，核三延役公投昨雖然沒辦法通過門檻，但同意票高於74%，距離門檻僅65萬張，這樣結果充分顯示台灣民意所趨，也讓大家再次感嘆跟意識到現在公投跟大選脫鉤，讓公投變成鳥籠公投，所以民眾黨要提公投綁大選，基本上國民黨支持。



王鴻薇指出，因為前面幾個會期有國民黨“立委”提案公投綁大選，所以未來如何讓公投真正反映全體民意意象，而不再是被政治性操作，讓公投跟大選脫鉤而沒辦法過關，使得很多民意最後扼腕收場，所以基本上國民黨會支持公投綁大選相關法案提案。



王鴻薇提到，在823大罷免大失敗後，民進黨開始要找戰犯，賴清德本來應首當其中，但貴為“總統”跟民進黨主席，民進黨派系可能用擒王方式，找另一個戰犯來幫賴卸責。



王鴻薇說，而民進黨“立法院”黨團總召柯建銘自己曾說大罷免是自己發動，天天在“立院”喊大罷免大成功，如此狂妄談話，所以柯是否因此必須辭退總召或“立委”要請辭？但如果柯只是請辭總召，可能變成連質詢都不會的陽春“立委”。



王鴻薇表示，難道“立院”衹有柯建銘應該被檢討跟離職？不要忘記民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤跟柯天天喊大罷免大成功喊得震天價響，如果柯有事，吳會沒有事嗎？吳難道不是小戰犯？



王鴻薇認為，更不要說民進黨不分區“立委”沈伯洋、王義川頻失言，作風連民進黨內的人都看不下去，甚至直指沈不滾蛋，民進黨可能會要真的倒台，面對大罷免檢討，看起來民進黨“立法院”內不只柯要被檢討，包含吳、沈、王如果繼續留任，並沒有真正為大罷免檢討真正失敗原因。