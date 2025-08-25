劉宗夏：民進黨掉進自己設定的陷阱

民進黨賴政府為何民意崩盤？ 中評社台北8月25日電（作者 劉宗夏）民進黨當初暗中推動的大惡罷在823終於落幕，結果不出人意外，繼續吃鴨蛋！民進黨政府濫用公權力壓迫打擊在野黨，終於導致業力引爆！“賴政府”狠狠地被民意制裁，也確立了綠相對於藍白合絕對弱勢的民意格局。



這一切都是民進黨自作自受，本來以為可以用執政優勢掌控一切，還很得意在野黨幾乎沒有反擊的能力，持續用司法整肅政敵，聰明反被聰明誤，反而把藍白緊密的綁在一起，成為生死與共的關係。



回想2024大選時藍白分裂導致的苦果，前一段時間藍白各自被執政黨強力打壓，更加強化了藍白只有合作才能夠贏的政壇現實：絕不能再分裂！這也為未來的選舉處理藍白關係提供借鑒和啟示。



不過藍白也要小心守護這個民意的順風，要了解主流民意的共識，民進黨“賴政府”為何民意崩盤？因為他們嘴巴講團結，卻一直在分裂台灣，製造紛爭，違背了人民的核心利益，不只是藍白合擊敗了民進黨，他們也失去了中間選民的支持，甚至部分自己人都看不過去。



選舉結果反對罷免是絕對優勢，但這並不是藍白支持度對於民進黨是絕對優勢，因為裡面還有不少看不過去的非藍白支持者，他們不認同現在政府的作為，也有些在“總統選舉”時支持賴清德的人選擇不去投票，表達態度。

