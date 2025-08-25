社評：從歷史走向未來 九三盛大閱兵受矚目

紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會綜合演練日前在北京天安門地區舉行。 中評社香港8月25日電（評論員 林艷）今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年，九三盛大閱兵式即將在北京舉行。國新辦日前舉行新聞發佈會，詳細介紹了閱兵準備的有關情況。我們認為，此次閱兵不僅是一次銘記歷史的莊嚴紀念，更是全面推進中國式現代化進入新征程的首次閱兵，具有深遠的歷史意義和現實意義。從歷史到未來，這場閱兵亮點紛呈，內涵豐富，以下三個看點尤為值得關注。



第一，抗戰元素豐富，體現偉大的抗戰精神和民族精神在新時代賡續傳承。



第二次世界大戰是人類歷史上一場前所未有的浩劫，作為世界反法西斯戰爭的東方主戰場，中國人民最早投入抗日且持續時間最長。在長達14年的浴血奮戰中，付出了3500萬軍民傷亡的巨大代價，殲滅日軍超過150萬人。此次閱兵將聚焦詮釋抗戰勝利主題，全面融入抗戰元素與歷史符號，包括把“14”“80”等特定數字融入到閱兵設計中，抽組來自過去八路軍、新四軍、東北抗聯等具有抗戰英雄血脈的部隊，展示功勛戰旗和老番號；軍樂團和合唱團也將現場奏唱《松花江上》《在太行山上》《保衛黃河》等抗戰經典曲目。所有這些，無疑將使大閱兵成為一場生動的歷史課，跨越時空向革命先烈致以最崇高的敬意。



戰爭是一面鏡子。我們認為，紀念抗戰暨世界反法西斯戰爭勝利，不僅是為了緬懷過往，更是向未來發出宣言。當今世界正處在百年未有之大變局，國際形勢複雜多變，地區衝突頻發。面對霸權主義、強權政治的威脅，面對那些試圖否認、歪曲二戰後國際秩序的行徑，中國以盛大閱兵儀式向世界宣告：我們銘記歷史、珍愛和平，堅持弘揚正確二戰史觀，堅決維護戰後國際秩序，堅定捍衛國際公平正義。

