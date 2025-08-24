深海無人遙控潛水器“海琴”號在南海成功海試

中評社北京8月24日電／23日清晨，在南海飄著小雨的藍色晨曦中，中國自主研製的6000米級深海無人遙控潛水器（ROV）“海琴”號，經過8個小時作業，從4140米深海凱旋，成功進行海試，中國深海研究又多了一個“科考利器”。



新華社報導，“海琴”號由上海交通大學水下工程研究所自主研製，是為“中山大學”號海洋綜合科考實習船量身定制的新型高效深海電動ROV系統，搭載了高清攝像機、多功能機械手、探測傳感器等科考設備，具備自動定向、懸停定位、自動巡線等智能作業能力。



22日22時許，“中山大學”號抵達南海中部的海試站點，漆黑的海面上正下著雨。船上開啟動力定位系統，將船穩穩地停在海面。在船艉主甲板，“海琴”號操作團隊和船上技術團隊冒雨作業、密切配合，重達3.6噸的“海琴”號被船艉A型架緩緩吊起，對接上止蕩器、外擺入海、加掛浮球後，就拖著船上長長的光電復合纜，一頭“扎”進了深海。



在“海琴”號水面監控動力站，12個整齊排列的顯示屏，將“海琴”號在海里的一舉一動盡收眼底。顯示屏上數據不斷跳動，海水越來越深，到4140米，坐底了!一陣細膩的泥塵，好似海底騰起的煙霧，讓鏡頭前一片模糊。“海琴”號採集了海底沉積物樣品並放置了標識。



“海琴”號于8月20日和21日，還先後進行了320米和1600米海試，採集到海綿、海星、海參、深海魚類以及海底岩石等科研樣品。



中山大學海洋科學考察中心探測技術總工程師、“海琴”號ROV海試暨“海鬥一號”科學應用航次領隊崔運璐表示，“海琴”號經過由淺到深的多次下潛，充分驗證了各項功能和性能的技術指標，達到了設計目標，滿足了設計要求。通過海試，船上技術團隊與“海琴”號操作團隊進行了充分磨合，為設備後續常態化應用奠定了基礎。



“中山大學”號于8月13日從珠海起航執行“海琴”號ROV海試暨“海鬥一號”科學應用航次，來自中山大學、上海交通大學、中國科學院瀋陽自動化研究所等國內19個單位的89名隊員參加。在船上科考中心，“海琴”號從深海發回的“現場直播”，吸引了大家觀看討論。



在本航次中，中國首台作業型全海深自主遙控潛水器（ARV）“海鬥一號”也開展了科考應用。這是中國科考船上首次進行兩套不同深度、不同功能的深海無人裝備同船作業，為構建多樣化深海任務安全作業流程，提供了重要實踐依據。