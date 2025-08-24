美媒稱美“悄悄阻止”烏對俄發動遠程導彈襲擊

中評社北京8月24日電／新華社援引美國《華爾街日報》網站23日報導，數月來，美國國防部一項尚未公佈的高層審批程序一直在阻止烏克蘭使用遠程導彈打擊俄羅斯境內目標。



報導援引多名匿名美國政府官員的話說，自今年春末以來，美國防部通過該審批程序阻止了烏方使用美制陸軍戰術導彈系統打擊俄境內目標。這期間，烏方至少有一次試圖使用該系統打擊俄境內目標，但遭到美方拒絕。



報導說，美國防部基於相關審查決定是否支持烏方發射遠程武器打擊俄羅斯，國防部長赫格塞思擁有最終決定權。除美制遠程導彈外，審查範圍還包括依賴美國情報和零部件的歐洲援烏武器。



報導還說，國防部這一審查機制在事實上推翻了前總統拜登執政時允許烏克蘭使用陸軍戰術導彈系統打擊俄境內目標的決定。現任總統特朗普曾批評拜登政府的做法“愚蠢”。



特朗普21日在社交媒體上發文說，除非能主動進攻，否則烏克蘭不可能打敗俄羅斯。有西方媒體認為，這是特朗普鼓動烏克蘭去襲擊俄羅斯。



不過，《華爾街日報》網站23日援引多名美國官員的話報導，特朗普上述表態並不意味著美方政策發生改變，比如取消美國防部上述審查機制或是鼓勵烏方使用遠程導彈。



據報導，烏克蘭已研發出一些國產遠程武器以打擊俄境內目標，其中包括用於襲擊俄方煉油廠和飛機的無人機。此外，烏克蘭總統澤連斯基日前表示，烏克蘭正在研發一款名為“火烈鳥”的新型巡航導彈，預計今年年底或明年年初有望實現大規模生產。