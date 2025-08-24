“你被炒了”！特朗普的“報復”接二連三

中評社北京8月24日電／新華社援引美國媒體報導，美國財政部副部長等政府官員因與總統特朗普存在立場分歧被迫離職或遭到調查，特朗普政府針對“背叛者”、批評者和政敵的“報復”行動接二連三。



副財長被迫離職



《華爾街日報》報導說，美國財政部副部長福爾肯德被迫離職，原因是他的主張令特朗普不滿，且與特朗普親信有爭執。



報導援引知情人士的話稱，特朗普不滿福爾肯德與前財長姆努欽觀點過近，而姆努欽因曾力薦鮑威爾任美聯儲主席，近期正遭特朗普批評。此外，福爾肯德還與特朗普親信、前美國國稅局局長比利·朗就國稅局運營方式產生分歧。最終，在特朗普施壓下，財政部長貝森特通知福爾肯德離職，福爾肯德於21日辭去職務。



美國財政部未就福爾肯德離職原因作出說明。貝森特22日發表聲明，感謝福爾肯德“盡職盡責的服務”。福爾肯德未對離職原因作出回應。



因“說法不一致”被炒



多家美國媒體23日報導，美國國防部長赫格塞思將國防情報局長克魯澤中將解職。國防情報局此前發布伊朗核設施遭破壞情況的初步報告，與特朗普說法不一致，激怒了特朗普。



因不滿美國勞工部發布的最新就業數據，特朗普8月1日宣布，他已下令解雇勞工部下屬的勞工統計局局長埃麗卡·麥肯塔弗，並指控她“出於政治目的操縱就業數據”。

