特朗普的俄烏和談計劃迅速擱淺？

中評社北京8月24日電／《沮喪，特朗普暗示暫停其烏克蘭和平努力》《特朗普的俄烏和平計劃緣何四天即告擱淺？》《俄烏談判中的“重大戰術失誤”》……



新華社報導，連日來，《華盛頓郵報》《華爾街日報》等美國媒體持續唱衰美國總統特朗普力推的俄烏和談計劃。特朗普22日也表示，他“不高興”，將以兩周時間為限評估俄烏和談的可能性。



“樂觀情緒正在消退”



美烏歐領導人18日在白宮會晤。特朗普當時信心滿滿地說，俄烏不需要先停火，而可以“直接進入”和平談判，達成和平協議，他希望本月底前舉行俄烏領導人會晤。



到了21日，特朗普就在社交媒體上發了一條態度含混不清的帖子：“要想贏得戰爭卻不對侵略的國家發動攻擊，即便不是完全不可能，也是極其困難的。這就像一支體育勁旅擁有絕佳的防守，卻被禁止進攻——根本不可能贏！烏克蘭與俄羅斯的局勢正是如此。”



一些西方媒體解讀，這是特朗普向烏克蘭總統澤連斯基喊話，烏克蘭“根本不可能贏”；也有西方媒體認為，這是特朗普鼓動烏克蘭去襲擊俄羅斯。



俄方22日表示，俄烏領導人會晤尚未被列入日程。有美國記者就此提了個問題：如果俄總統普京不與澤連斯基會晤，美方怎麼辦？特朗普的回答是：“我會看看是誰的錯”，“若存在緣由，我自會理解——我完全清楚自己的決策……如果他們沒會晤，為什麼不呢？我讓他們會晤了”。

