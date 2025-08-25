馮琳語中評：賴終戰說背叛民族記憶

馮琳（中評社資料圖） 中評社北京8月25日電（記者 海涵）就賴清德用“終戰”替代抗戰，中國社會科學院大學歷史學院教授、中國社會科學院近代史研究所研究員馮琳8月21日接受中評社記者專訪時指出，賴清德上述言論是對歷史責任的偷換，是對民族記憶的背叛，是對殖民話語的迎合。



馮琳是中國社會科學院大學歷史學院教授、中國社會科學院近代史研究所研究員，主要從事從事中美關係史、台灣史、冷戰史研究。



賴清德8月15日在社交平台發表所謂紀念文章，全文避談抗戰勝利，只字未提對日抗戰，亦未出現日本戰敗投降等字眼，僅以“終戰”代替。



對於賴清德所謂“終戰說”，馮琳認為，賴清德刻意迴避“抗戰勝利”，以“終戰”替代“日本戰敗投降”，這是偷換概念，是對歷史的歪曲。“終戰”一詞掩蓋了侵略與反侵略、正義與非正義的本質差別，把日本發動侵略戰爭與中國付出巨大犧牲取得勝利混為一談，否認中華民族的抗戰功績，淡化日本的侵略罪責，是荒謬的。



馮琳分析，賴清德上述言論荒謬處有三：第一，他用“終戰”掩蓋軍國主義者的侵略罪行，這是對歷史責任的偷換；第二，他否認了中華民族的勝利與犧牲，把先烈的抗戰功績抹掉，這是對民族記憶的背叛；第三，他附和日本殖民史觀，把台灣切割出中華民族抗戰史之外，好像台灣只是“戰爭結束的被動接受者”，這是對殖民話語的迎合。



除了提出所謂“終戰說”，今年5月，賴清德還大肆慶祝“歐戰勝利”並專門發表講話。馮琳說，賴清德高調紀念“歐戰勝利”，卻對中華民族的抗戰勝利保持沉默，他不是不知史實，而是不敢面對真相。他不提中華民族抗戰，也完全迴避“台灣抗戰”“島內抗日”等事實。

