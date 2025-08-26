中評深度：彭韜析“台獨史觀”之謬

華中師範大學台港澳與東亞研究中心副主任、研究員彭韜（中評社資料照） 中評社北京8月26日電（記者 海涵）賴清德8月15日發表所謂紀念文章，全文避談抗戰勝利。華中師範大學台港澳與東亞研究中心副主任彭韜日前接受中評社記者專訪時指出，賴清德上述言論是對歷史真相的公然篡改、對民族情感的嚴重傷害，更是為“台獨”分裂圖謀服務的政治操弄。



彭韜分析了賴清德不敢面對抗戰史實的根本原因：賴一切言行都是為了割裂國家主權和領土完整，而歷史事實恰恰是“台獨”的最大障礙，所以他才會處心積慮地迴避、歪曲這段歷史。



彭韜進而指出，今年是中國人民抗日戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。紀念抗戰勝利與台灣光復，不僅是對歷史的致敬，更是對未來的指引——兩岸同胞唯有銘記共同歷史、堅守民族大義，才能在維護國家統一的道路上凝聚共識、行穩致遠。



彭韜是華中師範大學台灣與東亞研究中心副主任，研究員。研究專長為兩岸關係、台灣史、台灣政黨選舉及港澳台問題研究。



賴“終戰說”是對歷史本質的系統性扭曲



中評社：賴清德8月15日在社交平台發表所謂紀念文章，全文避談抗戰勝利，僅以“終戰”代替，只字未提對日抗戰，亦未出現日本戰敗投降等字眼。賴清德的“終戰說”有哪些荒謬之處？



彭韜：賴清德8月15日以“終戰”替代“日本戰敗投降”，是一種歷史虛無主義，是刻意迴避抗戰勝利以及對日抗戰的核心史實，這一言論絕非單純的措辭問題，而是對歷史本質的系統性扭曲，其荒謬性體現在五個關鍵維度：