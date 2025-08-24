多國暫停對美包裹寄遞　美關稅衝擊跨境物流

中評社北京8月24日電／美國從8月29日起暫停對價值800美元及以下的進口包裹給予免稅待遇，屆時小額包裹需繳納適用的所有稅費。受此影響，歐洲多國郵政運營商近日紛紛宣佈暫停寄往美國的包裹服務。分析人士指出，美國政府單方面取消低價值貨物免稅待遇的做法，正引發跨境物流和中小企業連鎖反應，給全球郵政合作體系帶來不確定性。



新華社報導，根據此前公佈的歐美貿易協議細節，從歐盟寄往美國的包裹與大多數歐盟輸美產品一樣，將被徵收15%的關稅。這意味著，美國對外長期實行的“低值免稅”政策即將失效，全球跨境電商和郵政體系面臨調整。



法國郵政集團22日宣佈，受美國關稅政策影響，該集團自本月25日起將暫停向美國寄送包裹，價值低於100歐元的私人禮品包裹除外。



德國郵政全資持有的敦豪公司22日宣佈，暫停通過郵政渠道向美國寄送商業貨物和部分私人包裹，僅價值不超過100美元的禮品快遞可繼續寄送，但受到嚴格管制。敦豪表示，由於關稅徵收方式及相關操作細節尚未明確，暫無法保證郵政包裹順利通關，因此採取暫停措施。



英國皇家郵政公司表示，將自26日起暫停向美國的寄送服務，在經過一至兩天的過渡期後啟用新系統，屆時將在郵資和關稅基礎上加收手續費，以支付美國清關服務相關的額外費用。



意大利郵政公司23日宣佈暫停處理寄往美國的商品類包裹，普通信件和“國際特快專遞”服務仍可使用，但成本顯著上升。



在北歐地區，芬蘭郵政19日表示，因美國海關尚未明確繳稅方式，且各國郵政企業尚未建立相應系統，暫停對美寄遞是唯一可行方案。瑞典政府和丹麥政府合資的北歐郵政公司也宣佈，自23日起暫停向美國和波多黎各寄遞含貨物的郵件。

