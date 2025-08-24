不演了！罷免社團突更名“前綠委後援會”

中評社台北8月24日電／大罷免726、823慘敗，32案遭零封，綠營出現不少檢討聲音，民進黨“立院”黨團成員陸續請辭，但此舉與大罷免聲稱的“公民自發”似有矛盾之處。有粉專發現，原本罷免國民黨南投“立委”游顥的網路社團，823後突然將名稱改為民進黨南投前“立委”參選人蔡培慧的後援會，網友直呼：不演了！



中時新聞網報導，大罷免落幕，罷方零封慘敗，罷免藍委徐巧芯的領銜人曹興誠今日發文表示，如果把這次大罷免看成一場公民運動，那就極為成功。



2萬追蹤的粉專“萬惡綠為首”23日PO出一段剪輯精華影片，看到823罷免再敗，綠媒主持人竟稱“民進黨本來就沒有在全力動員”，哈哈大笑喊“本來就沒有！好嗎？”，竟似頗為得意。但反觀綠委王義川7月30日在《新台派上線》節目直呼：“主席（賴清德）已經下令大家，全黨黨公職，中央黨部、地方黨部，全黨黨公職全部投入！你不投入就不是黨公職，就這麼簡單！你不投入就滾啦！囉囉嗦嗦？”前後對照顯然有矛盾。



有不少網友發現罷團網路社群發生異動，“罷免游顥”網路社團的管理員突然將社團名稱改為“蔡培慧後援會”。



粉專“鎖綠鴉”PO出異動截圖，直呼“呵呵，公民團體變身功名團體，真有趣！”



網友表示“求職大會進行式”、“罷免活動算‘職前訓練’，看來街頭清靜沒幾個月了”、“老百姓都知道這場浪費民脂民膏的鬧劇，就是綠在背後操控的，不意外啦”、“原來是黨養的網軍，什麼公民團體”、“面具拿下來了”、“穢土轉生，這些假公民團體還真是笑話”、“不演了”。