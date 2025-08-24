柯建銘不認輸喊“只有不斷戰鬥”　網友嗨翻

中評社台北8月24日電／大罷免726、823完全失敗，32案遭到零封，綠營內出現不少檢討聲音，民進黨“立院”黨團成員陸續請辭，吳思瑤、林月琴辭去幹事長、書記長職務。柯建銘今發聲表示，他將全力慰留，盼她們繼續扮演重要角色，朝小野大只有不斷戰鬥，強調總召本就一年一任。網友直呼“支持續任到2028”。



民進黨“立法院”黨團包括幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜、副書記長林月琴、郭昱晴及副幹事長林楚茵今天下午先後在社群平台發文表示，卸下黨團幹部職務，期待新血注入黨團。目前黨團七長，暫時剩總召柯建銘和副幹事長王義川尚未對於請辭與否作出表態。



中時新聞網報道，針對黨團幹部們陸續發文表態請辭黨團職務，柯建銘接受電訪時表示，“全部慰留，只剩下一週辭什麼辭？朝小野大衹有不斷戰鬥”、“全部慰留啦！他們全部表現都100分啦，都慰留”。面對在野黨、網友點名柯建銘為戰犯，以及未來是否繼續擔任總召？柯建銘回應“謝謝指教”，但民進黨團總召是一年的，所以做到明年，謝謝指教。依據民進黨團規定，總召是一年改選一次，而幹事長、書記長則是每會期改選。



PTT網友表示“重新定義成功”、“車門已經焊死，通通不准跳船”、“雖然罷免0席但是民進黨沒有輸”、“讚，繼續這樣”、“果然是老柯，不認輸就沒有輸，永遠的精神勝利”、“支持續任到2028”、“那‘立委′任期4年，為啥要罷免？邏輯死去”、“拜託一定要留任，固票就靠他們3人”。