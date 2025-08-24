盧秀燕不選黨主席　鄭麗文：我會做好接棒準備

中評社台北8月24日電／國民黨主席朱立倫邀請台中市長盧秀燕接任主席，盧秀燕今表態婉拒，國民黨前“立委”鄭麗文指出，“我會做好接棒的準備！”9月初她會去領表、登記。而日前表態有意參選的國民黨前副秘書長張雅屏則說，自己對於能否透過參選黨主席能貢獻一己之力，就是當前自己堅守的崗位。



中時新聞網報導，鄭麗文表示，她之前就說過，不管盧秀燕做什麼樣的決定，都是全力支持且完全尊重，盧一定是希望能在她的戰鬥位置上發揮到最好，所以可以充分理解也支持盧的決定。



對於朱立倫昨天表態盼順利交棒給盧秀燕，鄭麗文指出，朱已對外表達交棒的決心，自己也做好接棒的準備，感謝朱立倫辛勞付出，也請朱可以安心交棒，青壯世代絕對會展現無比的戰鬥力，在國民黨大團隊扮演好應該要有的戰鬥位置。



鄭麗文強調，擔任國民黨主席後，目標就是承諾讓國民黨成為第一大黨，不僅2028年要“國會”單獨過半、選上“總統”，國民黨民調支持度也要超越民進黨，讓國民黨成為名符其實的台灣第一大黨與執政黨，在這過程中，一定會努力去團結所有在野的力量，包括藍白的合作。



張雅屏表示，現任主席朱立倫，以及廣受期待的盧秀燕，皆表示黨主席一職不是未來首要規劃方向，日前，個人對於這個情勢深感憂心，尤其在執政黨背離民心，在野黨正展現合作，讓人民未來有可能脫離政治惡鬥的契機，人民與個別政治團體都該休養生息，以面對挑戰。



張雅屏提出，國民黨應全面升級，全面交棒，如能將國民黨由重症病房的彌留狀態救回，讓其恢復一定的運作，2026與2028的選舉自然水到渠成。因此，個人懷抱對黨、“國家”未來與同志的遭遇抱有深刻的情懷，對於能否透過參選黨主席能貢獻一己之力，就是當前自己堅守的崗位。