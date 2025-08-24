跟進吳思瑤　林楚茵辭民進黨團副幹事長

中評社台北8月24日電／由於726、823罷免藍委全吞敗，加上“重啟核三”公投的同意票大幅領先不同意票，使民進黨檢討聲浪不斷；民進黨“立院”黨團幹事長吳思瑤24日主張，“立院”黨團必須進行幹部重組，因此將不再續任黨團幹事長職務，隨即黨團書記長陳培瑜、黨團副書記長郭昱晴也表態卸下職務，民進黨團副幹事長林楚茵、副書記長林月琴亦表態卸下職務，至此，未表態的只剩下黨團總召柯建銘、副幹事長王義川。



中時新聞網報導，面對吳思瑤、陳培瑜、郭昱晴陸續表態卸下黨團職務，林楚茵也在臉書發文稱，“我的好戰友吳思瑤辛苦了！這一年多來即使再艱難的考驗，妳總是勇敢面對，楚茵身為黨團副幹事長，最重要的任務就是輔佐幹事長，我也將卸下黨團幹部職務。”



林楚茵強調，從726、823所有的建言，他們都聽到也銘記在心，此時是民進黨必須重整旗鼓的關鍵時刻，“不為挫敗找理由，要為成功找方法！”



林月琴也發文稱，“這個會期有幸擔任副書記長的職務，謝謝總召、幹事長、書記長的提點，讓我知道此職務要負擔的責任，51戰隊的我們始終為維護民主及理念而努力，在這半年的時間也感謝黨團的工作人員隨時支援”。



林月琴認為，“此時該是我卸下幹部職務的時刻，讓新血注入黨團，51戰隊齊心創造更好的未來！”