大罷免大失敗　吳思瑤請辭民進黨團幹事長

中評社台北8月24日電／由於726、823罷免藍委全吞敗，加上“重啟核三”公投的同意票大幅領先不同意票，使民進黨檢討聲浪不斷。民進黨“立院”黨團幹事長吳思瑤24日下午主張，“立院”黨團必須進行幹部重組，因此將不再續任黨團幹事長職務；而民進黨團書記長陳培瑜也表態，將卸下黨團書記長職務；另民進黨團副書記長郭昱晴也發文稱，卸下副書記長職務，期待新幹部人選交棒。



中時新聞網報導，吳思瑤24日下午於臉書發文表示，借用葉霸老師的話，“我們不是失敗，只是還沒有成功”，向偉大的公民朋友致敬，感謝一路有你、妳們同行；懷憂但不喪志，苦盡才能甘來，面對困局及挑戰，執政團隊必須反求諸己，做出讓社會有感的改變，“內閣”人事進行改組，黨務部門補強戰力，都是民進黨虛心反省、回應民意的負責任表現。



吳思瑤提及，“黨團也是執政團隊一份子，我主張‘立院′黨團也必須進行幹部重組，擴大參與，重整隊形，對內強化整合，對外增進溝通。我個人將不再續任黨團幹事長職務。”



陳培瑜也表態，這段日子以來許多朋友不眠不休、全心投入，一起走過最艱難的時刻，對每一位在路上支持、鼓勵、付出的朋友，自己心中充滿感激，“而大家的期待和意見我們都聽到了，調整已經在發生中”。



陳培瑜指出，在擔任書記長的這段時間，感謝總召柯建銘、吳思瑤，以及51戰隊的每一位委員，“因為有你們的攜手合作，黨團工作才能順利推動。同時，我更要謝謝所有幕後的英雄，黨團辦公室與我個人辦公室的助理夥伴們。你們的努力讓我們能在議場上堅定發聲，持續守護民主”。



陳培瑜說，“身為本會期的書記長，我除了黨團事務，也全力投入罷免運動。我將卸下黨團書記長一職。但不論是不是幹部，我依然會與51戰隊並肩作戰，繼續在崗位上耕耘，為公共議題努力，為台灣的民主與自由奮鬥不懈”。



民進黨團副書記長郭昱晴也發文稱，隨著這個會期即將結束，副書記長的職務也即將卸下，期待新的幹部人選接棒，而她依舊會和51戰隊在“立法院”中並肩作戰，為人民服務，帶著大家的支持和鼓勵繼續勇敢前行。