韓國總統訪日　雙方談了什麼？

中評社北京8月24日電／韓國總統李在明23日至24日訪問日本，與日本首相石破茂舉行會談，隨後前往美國訪問。兩國領導人會晤談了什麼？李在明“先訪日、後訪美”有何用意？韓日關係未來走向又將如何？



雙方會談有何結果



新華社報導，李在明23日在東京與石破茂會談，並在會後發表聯合新聞公報。這是韓日領導人時隔17年再次以聯合文件的形式公佈會談成果。



據日本外務省消息，李在明與石破茂的會談于當地時間23日16時55分開始。雙方先進行了約60分鐘小範圍會談，隨後又進行了55分鐘的擴大會談。會談結束後，兩國領導人舉行聯合記者會，兩國政府根據會談結果公佈聯合新聞公報。



根據聯合新聞公報，兩國領導人一致同意穩步推進雙邊關係。在歷史認識問題上，石破茂表示將整體繼承包括1998年《日韓共同宣言》在內的日本歷代內閣立場。雙方在加強領導人交流、產業領域拓展合作和應對共同挑戰、人文交流等方面達成一系列共識。兩國領導人還就地區問題和國際合作等進行了討論。



日本共同社報導說，李在明此訪是他6月就任韓國總統後首次訪日，由此開啟了日韓首腦互訪的“穿梭外交”。韓聯社報導說，李在明在聯合記者會上強調，此訪秉持“打破慣例、踐行以國家利益為主的實用外交主義，從而推動面向未來的合作”這一信念，希望“穿梭外交”成為韓日外交新模式。

